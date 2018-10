Spezia, Marino: "Determinati a riscattare la sconfitta col Pescara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla viglia del match di Padova contro la formazione di Pierpaolo Bisoli, il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club ligure: "Il Tar del Lazio? Ci siamo isolati, abbiamo pensato soltanto alla sfida di domani con il Padova, cercando di lavorare al massimo, determinati a riscattare la sconfitta interna con il Pescara; attendiamo e vediamo cosa accadrà, ma ripeto, il nostro unico pensiero al momento deve esser quello di raccogliere punti importanti in Veneto. Galabinov? Ha lavorato per due giorni con la squadra, mentre Bidaoui ed Okereke non saranno della partita, ma ho fiducia nel gruppo ed i ragazzi che scenderanno in campo si faranno trovare pronti. Mastinu? Serve ancora un po' di pazienza, ha qualità importanti, ma quando si viene da un infortunio lungo non bisogna avere fretta, bensì lavorare con attenzione per tornare in campo al meglio e senza brutte sorprese. Il Padova? Affrontiamo una squadra capace di proporsi con diversi sistemi di gioco, ma il loro schieramento ci interessa soltanto per la fase di non possesso, dato che quando abbiamo noi la palla, sappiamo bene cosa fare; vorranno trovare un risultato positivo davanti al proprio pubblico, hanno dimostrato di saper lottare fino alla fine, recuperando in extremis la gara con il Pescara, pertanto dovremo stare attenti e non farci sorprendere da una loro eventuale partenza sprint".