Spezia, Marino: "Dimostrato carattere, stasera mi sono divertito"

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha analizzato in conferenza il rotondo successo casalingo (3-0) sul Livorno: "L'ingresso di Da Cruz era preventivato, ovviamente non così presto, ma alla fine ha interpretato una buona gara dopo diverso tempo che non disputava così tanti minuti".

"La squadra ha dimostrato ancora una volta di avere voglia e carattere, a partire da Lamanna, che oggi ha risposto sul campo alle ingiuste critiche degli ultimi giorni, ma in generale tutto il gruppo ha risposto con i fatti, trovando una vittoria importante; partita straordinaria di tutta la squadra, che dopo il vantaggio non ha mai smesso di voler trovare nuovamente il gol per chiudere l'incontro".

"Crivello? Ha dimostrato grande attenzione ed anche contro un avversario più alto di lui, insieme a Terzi non ha concesso praticamente nulla. Ligi? E' rimasto fuori a causa di una botta presa contro il Carpi, ma per la trasferta di domenica dovrebbe recuperare".

"Maggiore? E' tornato dall'infortunio e si è fatto trovare pronto, un bellissimo problema in più per me; ora i centrocampisti stanno trovando la rete con una certa continuità, attaccando sempre bene gli spazi e appoggiando con intelligenza la manovra offensiva".

"Oggi mi sono divertito a vedere giocare la squadra, un collettivo che ha lottato unito contro una squadra in grande condizione, reagendo in maniera ottimale e con serenità a due ko consecutivi che fino ad oggi non erano mai capitati".

"Nella ripresa siamo stati più cinici rispetto al primo tempo, ma anche nella seconda frazione abbiamo creato diverse opportunità, quindi sono soddisfatto, perché abbiamo vinto con merito, compiendo anche un bel passo in avanti in classifica".