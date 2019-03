Spezia, Marino: "Dobbiamo voltare pagina. Serve attenzione e pazienza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Padova chiedendo un cambio di passo rispetto a Pescara: “Nell’ultima gara la squadra si è espressa su un livello inferiore alle altre gare, non è colpa di un singolo, ma di tutto il collettivo e per questo abbiamo disputato la peggior partita dell’anno. Questa è una squadra che quando non è al massimo perde qualcosa dal punto di vista della lucidità e fatica, ma ora è il momento di voltare pagina e riprendere quanto lasciato in Abruzzo. - continua Marino come si legge sul sito del club – Abbiamo qualche defezione, sopratutto in avanti, per la sfida contro il Padova, una squadra che cercherà di chiudersi e ripartire in velocità. Per questo dovremmo avere pazienza ed equilibrio, ma il nostro obiettivo è quello di imporre sempre il nostro calcio a prescindere dall’avversario. Il nostro pubblico non ci ha mai fatto mancare il proprio supporto ed in vista di questa lunga volata finale la vicinanza del popolo spezzino sarà più che mai determinante".