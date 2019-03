Spezia, Marino: "Espulsione assurda di Da Cruz che ha complicato tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pasquale Marino, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso contro il Pescara. Ecco le sue parole riportate da Tuttopescaracalcio.com: "Primo tempo equilibrato, con il Pescara che ha avuto il giusto cinismo per sbloccare il risultato, mentre nella ripresa, dopo aver subito la seconda rete tutto si è complicato tutto e la situazione è diventata ancora più difficile dopo l'assurda espulsione di Da Cruz. Nonostante le difficoltà abbiamo provato a reagire, andando vicini al gol sia con Mora che con Okereke, ma è chiaro che in inferiorità numerica recuperare lo svantaggio diventa difficile. Quando si giocano tre partite in una settimana è inevitabile cambiare qualcosa per avere forze fresche, ma se abbiamo subito due gol significa che qualcosa non è andato evidentemente per il verso giusto. Il Pescara è una squadra con un buon organico e credo che lotterà per la promozione diretta fino alla fine".

Il tecnico dello Spezia ha anche analizzato il momento dei suoi: "La nostra è una squadra molto giovane, ci sono tanti ragazzi che si stanno ritagliando un ruolo da protagonista in questo campionato ed ora che arriva la parte finale, l'augurio è di recuperare qualche calciatore, perché al momento abbiamo diverse defezioni. Mastinu? Le prime impressioni non lasciano presagire nulla di buono e questa è decisamente la notizia peggiore di tutta la giornata, perché da tempo il ragazzo stava lavorando duramente per tornare in campo e dare una mano alla squadra in questo finale".