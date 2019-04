Spezia, Marino: "L'espulsione ci ha agevolato, vinto per meriti nostri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Pasquale Marino, tecnico dello Spezia, riportate dal sito ufficiale del club dopo la vittoria in rimonta contro l'Ascoli. "In avvio siamo stati troppo lenti e prevedibili, iniziando a giocare soltanto dopo il primo schiaffo subito, ma quando le partite si mettono così tutto diventa più difficile e non sempre è possibile rimontare. Sicuramente l'espulsione di Ninkovic ci ha agevolato nella rimonta, ma se siamo riusciti a vincere l'incontro il merito è nostro, perchè non sempre la superiorità numerica equivale ad una sicura vittoria. Nell'intervallo abbiamo parlato, cercando di correggere le cose che non avevano funzionato fino a quel momento e nella ripresa siamo entrati in campo cercando di aumentare il ritmo. Nei secondi 45' la squadra è tornata a giocare il calcio veloce e di qualità che ha nel dna, ad eccezione degli ultimi minuti di gioco, nei quali siamo stati un po' autolesionisti, fallendo più volte il 4 a 2 e rischiando addirittura di veder sfumare la vittoria".