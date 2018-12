© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha commentato il pareggio interno per 1-1 contro il Lecce: "Purtroppo come ho detto in settimana non siamo stati fortunati. La rivorrei giocare con il recupero che hanno avuto loro - riporta Cittadellaspezia.com -. Chiaro che nella seconda parte della partita loro avevano una marcia in più dal punto di vista fisico. Non potevo chiedergli di più, li devo ringraziare come devo rigrnaziare lo staff e i preparatori. Abbiamo lavorato al massimo e vederli così è un premio. In generale abbiamo tenuto discretamente il campo, soffrendo soprattutto sui calci piazzati. Nel finale una reazione d’orgoglio che ci conferma che questi ragazzi sanno sempre tirare fuori qualcosa in più".