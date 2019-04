© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino, ex dell’incontro, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Foggia in programma domani: “La vittoria ottenuta in extremis e in rimonta con la Salernitana deve essere uno stimolo positivo in vista della trasferta in Puglia. A questo punto del campionato ogni partita può essere determinante per il raggiungimento dei propri obiettivi, ogni squadra proverà dunque ad affrontare nel miglior modo possibile questo lungo sprint finale e noi dovremo farci trovare pronti, mettendo in campo idee e freschezza atletica. I pugliesi hanno riposato durante il turno infrasettimanale, pertanto saranno più freschi, un po' come martedì sera era capitato a noi contro la Salernitana, ma questo aspetto non ci deve condizionare e dovremo giocare una gara intelligente, gestendo bene le energie. - continua Marino come si legge sul sito del club – Lo Zaccheria poi è uno stadio calcio, specchio di una città che vive di calcio e pertanto non dovremo farci intimorite, ma entrare in campo con la giusta mentalità. Ricordi? Ebbi la fortuna di vivere partite di C2 con 20mila spettatori allo stadio e fra i tanti episodi mi piace ricordare il 3-3 con il Benevento in C1 quando entrando in sala stampa ricevetti gli applausi dei giornalisti”.