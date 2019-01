Spezia, Marino: "Mercato? Siamo ok, non servono altri innesti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del posticipo del lunedì, che vedrà le Aquile affrontare il Venezia alle ore 21:00 sul terreno del "Picco", il tecnico Pasquale Marino fa il punto della situazione nella consueta conferenza pre-gara: "Ricominciare non è mai facile e la cosa principale sarà approcciarsi al match nel modo giusto, ripartendo da dove abbiamo finito nel 2018, entrando in campo con la giusta cattiveria agonistica. In vista delle convocazioni dovremo fare le opportune valutazioni su ogni singolo calciatore della rosa, di sicuro siamo quasi al completo, abbiamo una rosa ampia ed anche nel reparto avanzato abbiamo superato il momento critico, inserendo anche un calciatore tecnico e rapido come Da Cruz, capace di adattarsi nei vari ruoli del fronte offensivo".

Sul mercato: "Al momento direi che è più facile pensare alla partenza di qualche ragazzo che ha trovato meno spazio, mentre in entrata attualmente siamo apposto. Giani? Se dovesse partire, chiaro che andrà preso un centrale, ma al momento ci siamo".

Su Galabinov: "Sta facendo progressi, domani ci sarà la rifinitura e faremo le ultime valutazioni, di certo la sua voglia di tornare in campo è palese".

Sul Venezia: "Dobbiamo essere consci di affrontare una squadra che l'anno scorso ha interpretato un grandissimo campionato e che ha ambizioni anche in questo, ma indipendentemente dai nostri avversari, saremo noi a dover mettere sul campo tutte le nostre qualità; dalla squadra di Zenga possiamo aspettarci cambiamenti in corsa e noi dovremo esser pronti a qualsiasi evenienza".