Spezia, Marino: "Non dobbiamo sottovalutare il Carpi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Carpi in cui il club vuole rifarsi dopo la sconfitta di Verona nell'infrasettimanale: “Martedì i ragazzi si sono fatti trovare pronti, ma non avevo alcun dubbio visto che vedo come si allenano ogni giorno. Abbiamo concesso davvero poco all'Hellas, ma purtroppo gli episodi ci hanno punito. In generale la squadra ha interpretato una buona gara, dimostrando di iniziare ad avere un'idea di gioco che è sempre più continua nell'arco del match. Globalmente la prestazione con il Verona è stata migliore rispetto a quella offerta contro il Cittadella e sono felice di avere l'imbarazzo della scelta in certi reparti, soprattutto sulla mediana. - continua Marino come si legge sul sito del club - Vignali e Bastoni? Sono giocatori duttili che ogni allenatore vorrebbe avere in rosa, il campionato è lungo e per tutti ci saranno le occasioni di dimostrare il proprio valore e dare il proprio contributo alla causa. Pierini dalla prossima settimana tornerà in gruppo. Carpi? Credo che sulla carta la gara più difficile del trittico fosse quella col Verona, ma non possiamo sottovalutare gli emiliani che vengono fa un buon periodo. Dobbiamo evitare cali di tensioni che possono essere letali e muovere la classifica”.