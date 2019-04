Spezia, Marino: "Palermo di alto livello. Turnover? Scelte opportune"

Dopo il pari interno contro il Perugia lo Spezia di Pasquale Marino si prepara ad affrontare la gara in casa del Palermo. Il tecnico degli aquilotti ha presentato in conferenza stampa il match del 'Barbera': "Il campionato è agli sgoccioli - spiega -, restano tre partite nelle quale dovremo cercare di raccogliere il più possibile, sfoderando le prestazioni che questa squadra ha dimostrato di esser capace di fare; se quanto fatto fino ad oggi non è bastato per assicurarci i playoff, vuol dire che dovremo fare ancora di più nelle tre partite che mancano".

Le qualità del Palermo - "I rosanero sono una squadra costruita per vincere - continua Marino -, con una rosa forte in tutti i reparti ed allenata da un tecnico di esperienza come Delio Rossi, pertanto dovremo restare concentrati fino alla fine e sbagliare il meno possibile; non andremo a chiuderci, ma cercheremo di proporre il nostro gioco, curando bene le coperture preventive contro una squadra che ha grande qualità in attacco ed un ottimo palleggio".

Ipotesi turnover - Marino poi risponde a chi ipotizza uno Spezia rinnovato visti i tanti impegni ravvicinati: "Gli interpreti sono importanti, serve affinità, soprattutto in determinati reparti, pertanto faremo le scelte più opportune, anche considerando le condizioni di alcuni elementi; ho visto la squadra allenarsi molto bene e valuteremo con attenzione, consci di poter contare su un ottimo gruppo".