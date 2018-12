© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match pareggiato contro il Palermo, il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha parlato ai microfoni della stampa in conferenza: "Sono contento perché abbiamo incontrato una squadra che a livello di qualità non ha rivali. Oggi veramente i ragazzi hanno fatto bene e anche quando abbiamo abbassato i ritmi abbiamo rischiato poco. Questo è un bel segnale. Davanti a avevamo gli uomini contati ma tutti hanno giocato una partita di grande disponibilità - riporta Cittadellaspezia.com -. Il pareggio è giusto, penso che lo spettacolo sia stato gradevole e che la serata possa far dire al pubblico di essere soddisfatto. Abbiamo dato continuità alle prestazioni contro il Cosenza e il Perugia dal punto di vista dei punti fatti. La squadra ha risposto bene, ci abbiamo provato a vincerla. Ce la giochiamo con tutti e sappiamo reagire se prendiamo degli schiaffi. Chi non gioca da un po’ di tempo si fa trovare pronto, i giovani crescono: c’è una professionalità esemplare. Pensate a De Col o a Giani. Non puoi esser giù di morale perché può toccare a tutti. Chi si allena male mi toglie i dubbi perché poi non gioca, ma non è stato questo il caso".