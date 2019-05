Spezia, Marino: "Partita da dentro o fuori, la squadra ha risposto bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è soddisfazione in casa Spezia dopo la vittoria sul Crotone che vale molto in ottica play-off. Il tecnico Pasquale Marino, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto rendere merito alla squadra per la buona prestazione. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da Cittadellaspezia.com:

"La differenza tra le gare con Perugia e Crotone? Il gol finale di Melchiorri, visto che le prestazioni sono le stesse. Oggi credo che, in una partita da dentro o fuori, la squadra abbia risposto bene, giocando palla a terra e con equilibrio. L’azione del gol di Galabinov è nata con tanti passaggi e un bel gioco di squadra. I ragazzi hanno dimostrato personalità. Oggi chi ha giocato lo ha fatto ottimamente. Non abbiamo avuto un momento di sofferenza, poi abbiamo chiuso la partita ed è andata bene così."

Sul prossimo impegno a Lecce: "Adesso abbiamo una settimana di lavoro per presentarci bene ad una partita difficile. I ragazzi hanno già fatto tre gare intense, ho dato loro un giorno in più. Ricominceremo ad allenarci martedì. Se abbiamo fatto bene ad aspettare Galabinov? Sta mostrando le sue qualità, e sta dando alla squadra quello che ci aspettavamo da lui. Adesso in attacco abbiamo l’imbarazzo della scelta, speriamo recuperi anche Okereke, che oggi non abbiamo voluto rischiare. I cori dei tifosi? Mi hanno sempre accolto bene fin dall'inizio e lo hanno continuato a fare per tutta la stagione, sono molto felice".