Spezia, Marino: "Partita equilibrata, i ragazzi hanno dato il massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Pasquale Marino, tecnico dello Spezia, riportate dal sito ufficiale del club dopo il buon pareggio sul campo del Padova. "I ragazzi oggi hanno offerto una buona prestazione, rischiando poco e creando anche qualcosa, dando sempre il massimo e ritengo che il punto di oggi sia stato colto su un campo non facile. La personalità non è mancata, Capradossi e Bastoni erano alla prima presenza stagionale, in avanti avevamo poche alternative, pertanto credo che la prova odierna sia stata positiva, con la squadra che ha dato tutto ciò che poteva per provare a mettere in difficoltà il Padova. Gara equilibrata, abbiamo messo in campo molta attenzione, magari qualche meccanismo in avanti non ha avuto la consueta efficacia visto il tridente inedito. Ripeto i ragazzi hanno dato il massimo ed un dato importante di oggi è sicuramente la porta inviolata".