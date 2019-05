Fonte: mediagol.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pasquale Marino è intervenuto nella sala stampa del Barbera dopo il pari tra Palermo e Spezia: "Play-off? Ancora nulla è deciso. Siamo costretti a giocare fino all’ultimo minuto. Le squadre blasonate hanno più pressioni rispetto a chi arriva davanti. Noi o il Cittadella ai play-off avremo meno pressioni rispetto a Palermo, Hellas e Benevento. Sarà un terno al lotto. Gyasi e Okereke? Il primo gol è arrivato per l’ottimo lavoro fatto da Okereke. Abbiamo molta gente che salta l’uomo. In questa partita avevamo la necessità di mettere due attaccanti larghi per via dello schema di gioco del Palermo".