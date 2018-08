Spezia, Marino: "Questa squadra può regalare tante soddisfazioni"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Brescia che segnerà l'esordio stagionale al Picco: “Normale che quando si cambia tanto e arrivano diversi giocatori a mercato in corso qualcosa si possa pagare a livello di condizione, ma fa parte del gioco e sappiamo di aver costruito un buon organico che saprà regalare tante soddisfazioni. Il Brescia ha sostituite Caracciolo con Donnarumma e ha allestito una squadra competitiva con giocatori come Tremolada. La ritengo una formazione che ha tutte le carte in regola per puntare in alto. Formazione? Bidaoui è disponibile e ha lavorato quasi sempre con la squadra, mentre per Mastinu servirà ancora un po' di pazienza. Ci sono tanti ballottaggi, la squadra si è allenata molto bene, tutti hanno voglia di riscattarsi, sana competizione ed entusiasmo non mancano. Okereke? A Venezia è stato bravo nell’inserimento, poi si tratta di attimi ed è stato altrettanto bravo il portiere. Deve restare tranquillo, creare tante occasioni come quella ed i gol arriveranno. Galabinov? Sta lavorando per migliorare sia la condizione fisica personale che l’affiatamento con i compagni, sicuramente con una settimana in più alle spalle gli ingranaggi girano meglio ed è un passo in più verso la miglior forma possibile. - conclude Marino come si legge sul sito del club - Bolzoni, Granoche, Shekiladze e Bassi? Mi auguro per loro che possano trovare una soluzione, purtroppo abbiamo dovuto fare delle scelte a causa delle liste che hanno limiti precisi”.