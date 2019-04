Pasquale Marino

Al termine del successo in extremis sulla Salernitana, il tecnico dello Spezia Pasquale Marino è intervenuto in sala stampa per commentare la gara dei suoi uomini. Queste la sue parole raccolte da OttoPagine.it: "Solitamente aggrediamo le partite, questa volta anche per merito dei nostri avversari non ci siamo riusciti. La Salernitana è passata in vantaggio anche meritatamente. La reazione è stata forte, abbiamo fatto circolare la palla in maniera veloce soprattutto per cercare di far girare la squadra avversaria che aveva giocato tre giorni fa e poteva avere un calo fisico. La reazione della squadra è stata importante. Il nostro obiettivo? Abbiamo valorizzato tanti giovani ed era quello l’obiettivo principale. Virtualmente siamo salvi, ora dobbiamo fare tutte le partite al massimo, questa vittoria ci deve dare uno slancio per cercare di arrivare più in alto possibile. Il caso Okereke? Non abbiamo avuto mai alcun timore, siamo rimasti sempre sereni".