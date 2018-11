Spezia, Marino: "Ricci sta crescendo, dobbiamo ingranare in trasferta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Benevento, il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha parlato delle prestazioni di Ricci e Capradossi: "Ricci? Sta crescendo, è sempre tranquillo nella gestione della palla e proprio per questo a volte esagera un po', ma ha preso consapevolezza del ruolo ed è importantissimo sia in fase di costruzione che in fase difensiva. Capradossi? E' entrato molto bene nei meccanismi del pacchetto difensivo e non è facile, perché si tratta di un reparto nel quale bisogna essere perfettamente sincronizzati con i compagni, dato che al minimo errore si viene facilmente puniti. Futuro? All'orizzonte una nuova sfida in casa, dove fino ad oggi sono andate bene quattro partite su cinque, ma presto sono sicuro che inizieremo ad ingranare anche in trasferta, l'importante è che le prestazioni non manchino mai".