Spezia, Marino: "Salerno campo difficile, non guardiamo la classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pasquale Marino, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Salernitana. "Quella granata è una squadra ostica, che non ha mai perso in casa e che può contare sull'apporto di un folto pubblico passionale, ma in campo andremo in undici contro undici e dovremo cercare di riproporre quanto provato in questi giorni, offrendo tutto quello che abbiamo; 3-4-1-2 o 3-5-2, vedremo come Colantuono deciderà di schierare la sua formazione, ma dal canto nostro cercheremo di farci trovare pronti a tutto", le parole riportate dal sito ufficiale del club ligure. Marino ha poi proseguito: "Galabinov? Dopo le prime settimane di adattamento ora sta bene, è un altro calciatore rispetto all'inizio, un elemento importante per la nostra manovra offensiva, non solo in chiave realizzativa. La classifica? Non ne parliamo, anche perché tra recuperi e turni di riposo non è chiara; piuttosto pensiamo ad una partita alla volta, poi alla fine del girone d'andata potremo fare una prima valutazione. Ci sono tante squadre che non hanno ancora espresso il proprio potenziale, altre invece stanno sorprendendo, il dato evidente è che non esistono gare facili e che bisogna cercare di portare a casa punti da ogni partita".