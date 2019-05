Spezia, Marino saluta e va via. Tre candidati per la successione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con una mossa a sorpresa le strade di Pasquale Marino e dello Spezia si sono divise nella serata di ieri con il tecnico che ha deciso di non proseguire il lavoro in Liguria per stare vicino alla famiglia colpita da un grave lutto. Il club ligure deve così trovare un sostituto per la prossima stagione e valuta tre profili in particolare: Massimo Oddo, Cristian Bucchi e Gian Piero Ventura. Il primo era stato cercato già in passato, ma aveva declinato l'offerta, con la panchina che poi andò per l'appunto a Marino. Il secondo è un pallino di Angelozzi che lo volle già al Sassuolo, mentre il terzo vanta un'amicizia di lunga data con il dg spezzino e il suo braccio destro Doronzo. Lo riferisce Il Secolo XIX spiegando che poi ci sono due outsider come Domenico Di Carlo, un ex molto corteggiato in Serie B e Serie C, e Pasquale Padalino, reduce dall'esperienza al Foggia.