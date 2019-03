Spezia, Marino: "Serve cattiveria. Io il primo responsabile"

Fonte: acspezia.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha analizzato in conferenza la sconfitta casalinga dei liguri contro il Padova: "Abbiamo perso contro una squadra che era in difficoltà e dobbiamo analizzare bene il perchè di questa situazione; venivamo da una gara negativa e mi aspettavo una gara ben differente, invece siamo stati lenti e prevedibili e quando si perde in questa maniera non si possono cercare alibi".

"E' un vero peccato, perchè abbiamo fatto un percorso importante, crescendo partita dopo partita, ma nell'ultimo periodo abbiamo buttato alle ortiche quanto di buono fatto fino ad oggi; chiaro che il primo responsabile quando le cose non girano è l'allenatore".

"Dopo la prima rete avevamo tutto il tempo per recuperare lo svantaggio, ma oggi è mancata quell'attenzione che in altre partite ha fatto la nostra fortuna ed in occasione della rete di Bonazzoli non siamo stati lesti a rimediare ad una disposizione non ottimale; inoltre oggi abbiamo subito diverse ripartenze, compresa quella dello 0 a 2, consentendo al Padova di fare la partita che aveva preparato".

"Sono rammaricato perchè non vogliamo buttare via quanto di buono fatto, dobbiamo mettere in campo più cattiveria, arrivare per primi sulla palla e tornare a correre nel modo giusto".

"Galabinov? Con il suo ingresso abbiamo cambiato qualcosa, cercato di mettere Okereke vicino a lui in modo da agevolarlo".