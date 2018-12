© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia esce sconfitto per 3-1 al Del Duca per mano dell'Ascoli, così il tecnico dei liguri Pasquale Marino ha commentato il match: "Sono arrabbiato. Oggi la mia squadra ha giocato bene, ma abbiamo subito qualche torto a partire dal primo gol. Sono amareggiato e dico: adesso basta. Subire una rete così, mette subito la partita sul binario dell'avversario e vanifica il lavoro di una settimana. Per tutte le occasioni che abbiamo avuto - ha spiegato il tecnico in conferenza stampa come riporta Novantesimo - siamo stati anche sfortunati. Forse ci manca la fisicità di un attaccante puro, ma non mi piace mai rimpiangere chi non c'è. Ci abbiamo provato fino al 93' e chiaramente dispiace".