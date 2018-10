Spezia, Marino sorride: "Felice di aver regalato gioia ai tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia conquista il primo successo lontano dal Picco nel derby contro il Livorno. A fine gara parla così l'allenatore delle Aquile, Pasquale Marino: "La squadra ha proseguito nella crescita che avevamo già visto nelle ultime uscite; i ragazzi sono scesi in campo con il piglio giusto ancora una volta, siamo partiti forte ed abbiamo subito portato il match dalla nostra parte.Abbiamo concretizzato bene le azioni create, stiamo migliorando molto anche sotto questo aspetto e personalmente sono molto contento; Okereke? Era un po' contratto ed ha preferito fermarsi, valuteremo alla ripresa. La sosta? Ci consentirà di recuperare qualche calciatore e di aiutare altri a migliorare la condizione, quindi diciamo che cade a pennello.

Il Livorno? Sapevamo che avrebbero potuto cambiare in corsa il sistema di gioco, quindi durante la settimana abbiamo lavorato anche in funzione di ciò; sul gol avversario una piccola disattenzione, ma siamo stati bravi a non scomporci ed a trovare subito il 3 a 1 che ci ha messo nelle condizioni di gestire l'incontro e rischiare pochissimo, riporta il sito ufficiale dei liguri.

Un segnale al campionato? Pensiamo a noi stessi, pensando ad una gara alla volta; non abbiamo la pressione di altre piazze che hanno aspirazioni diverse dalle nostre, noi sappiamo cosa dobbiamo fare e vogliamo divertirci e divertire il nostro pubblico", conclude Marino.