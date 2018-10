Spezia, Marino sul rinvio del match col Benevento: "Scelta per tutelare i tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Prendiamo atto del rinvio, non era una decisione che potevamo prendere noi come società, ma che preserva l'incolumità dei tifosi in condizioni troppo mutevoli. Eravamo già in ritiro, prendiamo atto e ci prepariamo a lavorare al massimo per il prossimo impegno che ci attende" è questo il pensiero del tecnico dello Spezia Pasquale Marino, riportato da Il Secolo XIX, a seguito del rinvio del match in programma questa sera contro il Benevento a causa del maltempo che ha colpito la Liguria. Il recupero della gara ancora non è srtato fissato.