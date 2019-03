Spezia, Marino: "Vittoria importante contro un avversario forte"

Pasquale Marino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo di vitale importanza, quello ottenuto dallo Spezia sul campo del Benevento per 3-2. Al termine dei novanta minuti il tecnico dei liguri Pasquale Marino ha commentato con soddisfazione la gara, complimentandosi con i suoi uomini. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Anteprima24.it: "Abbiamo avuto qualche problema di organico, qualche infortunio di troppo. Col Padova eravamo un po’ stanchi, mentre questa settimana abbiamo lavorato bene. Avevo la sensazione che la squadra non avesse dimenticato quanto di buono fatto fino ad ora. Mi aspettavo una reazione, i ragazzi hanno disputato una buona partita contro un avversario forte. Abbiamo sfruttato le nostre qualità, soprattutto la velocità in attacco. E’ normale che quando vieni da quattro sconfitte in cinque partite la palla inizia a scottare. All’inizio eravamo lenti e compassati, quanto invece dovevamo essere veloci sul cambio gioco. Davamo tempo al Benevento di venirci a chiudere e pressare. Il rigore ci ha dato un po’ di coraggio, da quel momento si è sbloccata e ha iniziato a giocare. Gli episodi indirizzano una gara in un modo o in un altro, oggi è capitato a noi e ci voleva dopo un periodo negativo. Non so se il rigore per loro ci fosse, non l’ho rivisto. Abbiamo comunque continuato a giocare sfruttando la velocità dei nostri avanti. Oggi abbiamo ottenuto una vittoria importante contro una squadra dall’organico importante e che si giocherà la A diretta fino alla fine del campionato".