Spezia, Marino: "Vogliamo i play off. E poi giocarceli con leggerezza"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Intervistato da B Magazine il tecnico dello Spezia ha parlato a 360 gradi spaziando dal suo pensiero tattico, al lavoro coi giovani fino alla stagione attuale: Il 4-3-3 è il sistema di gioco che permette di occupare meglio gli spazi, all’inizio utilizzavo il 3-4-3 che è più offensivo, ma poi ho cambiato. In settimana lavoriamo parecchio contro il sistema di gioco che andiamo ad affrontare in partita per capire dove ci sono spazi per creare superiorità numerica o smarcarsi. Ho sempre pensato che il risultato sia la conseguenza logica della prestazione e per questo voglio che la squadra giochi bene, con un’identità precisa perché si può perdere qualche partita, ma alla fine il lavoro viene ripagato. Alle mie squadre ho sempre chiesto di giocare, pure in A. - continua Marino parlando dello Spezia – Fino a ora possiamo ritenerci soddisfatti nonostante la flessione fra fine febbraio e inizio marzo. Stiamo facendo di tutto per entrare nei play off e poi affrontarli con una certa leggerezza, senza avere le pressioni di coloro che devono vincerli per forza. Se dovessimo qualificarci ci comporteremo come abbiamo fatto durante tutta la stagione, pensando a giocare senza fare calcoli”.