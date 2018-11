Spezia, martedì la ripresa dopo il ko con la Salernitana

© foto di Federico Gaetano

Archiviata la sfortunata sfida dell'"Arechi", lo Spezia riprenderà la propria preparazione nel pomeriggio di martedì (ore 15:00) sul manto erboso del "Comunale" di Follo, in vista del prossimo impegno di campionato, in programma per domenica 18 novembre sul terreno del "Picco" contro il Benevento, per il recupero della gara rinviata il 30 ottobre.