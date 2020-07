Spezia, Mastinu: "Doppietta dedicata a mio figlio. Ora continuiamo la nostra rincorsa"

vedi letture

Giuseppe Mastinu, attaccante dello Spezia, ha commentato al 90' la netta vittoria ottenuta contro il Cosenza: "Venivamo da due partite non alla nostra altezza. Forse ci eravamo un po' rilassati. Oggi era determinante vincere per continuare la nostra rincorsa. Si è visto subito che oggi eravamo in palla. Nelle scorse partite forse siamo stati un po' distratti e c'è mancata un po' di cattiveria. La mia doppietta? La prima da professionista, la dedico a mio figlio. Sono contento di aver fatto gol e sono contento con la doppietta di aver chiuso la partita. Ora guardiamo partita dopo partita, pensando a noi e non agli avversari. Quello che sarà, sarà".