© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la conferma della rottura del crociato anteriore del ginocchio Giuseppe Mastinu dello Spezia, ha scritto un lungo post su Instagram: "Era tempo che aspettavo questo momento, l’ho aspettato e desiderato per un anno intero, l’ho affrontato con la voglia di sempre, ma purtroppo è andata nella maniera peggiore che potessi immaginare! Da qui riparto, con l’affetto che i miei compagni mi hanno dimostrato dal primo istante in cui ho realizzato cosa fosse successo,dai miei amici che mi sostengono come sempre, dalla mia famiglia che mi da la forza e la stabilità per non buttarmi giù, da tutti i tifosi che non mi hanno fatto mancare il loro supporto e il loro affetto come dal primo giorno in cui ho messo piede al picco, dalla società dello spezia, che mi supporta e mi da fiducia! Un GRAZIE a tutte queste persone che mi danno e mi daranno la forza per affrontare questo percorso, con la promessa che non sarà una fine ma un nuovo inizio!".