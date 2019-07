© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo per la difesa dello Spezia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club ligure avrebbe messo nel mirino Fabricio Formiliano, centrale italo-uruguaiano del Penarol. Formiliano (26), sotto contratto fino al giugno 2020 con i gialloneri, in carriera ha vestito anche le maglie di Danubio e Newell's Old Boys.