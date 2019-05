Spezia, Mora: "A Lecce per far punti. Le motivazioni non ci mancano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Mora, centrocampista dello Spezia, ha parlato a margine di un evento pubblicitario della sfida contro il Lecce di sabato e della voglia dei liguri di conquistare un posto nei prossimi play off: “Sappiamo che ci aspetterà una gara difficile perché loro vogliono vincere e andare in Serie A, ma noi abbiamo i nostri obiettivi e andremo a fare la partita come sempre cercando di portare via una vittoria o comunque un risultato positivo. Sappiamo che a fine campionato i valori si livellano, perché si è più stanchi e contano maggiormente le motivazioni e a noi non ci mancano. - continua Mora come riporta speziacalcionews.it - Puntiamo a vincere e poi guarderemo in che posizione chiuderemo, siamo padroni del nostro destino e anche le altre rivali hanno gare difficili. Facciamo il massimo e poi tireremo le somme. Siamo una squadra che in trasferta ha fatto buone prestazioni, stiamo bene fisicamente e mentalmente e siamo pronti a dare battaglia fino all’ultimo minuto. Loro avendo fallito il match point col Padova e avendo riposato avranno la testa un po' pesante. Poi quando hai 30mila spettatori che attendono la Serie A se parti bene ti carichi, ma se trovi un avversario tosto rischi di aver paura e che la tensione ti blocchi. Per questo noi cercheremo di tenere viva la gara il più a lungo possibile".