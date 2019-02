Spezia, Mora al 90': "Grande partita. Play-off? Serve giocare con la testa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia batte 2-0 la Cremonese grazie a una doppietta di Bartolomei. Al termine del match, su DAZN, il centrocampista dei liguri Luca Mora ha commentato così il match:

"Vittoria importante, venivamo da tre pareggi. Oggi abbiamo fatto una grande partita, fa piacere l'affetto del pubblico che è per tutta la squadra, non solo per me. Il rendimento in trasferta da migliorare? A inizio campionato abbiamo pagato l'inesperienza di alcuni giocatori ma abbiamo fatto bene nelle ultime gare giocate lontano dal 'Picco': speriamo di fare bene anche a Cittadella sabato prossimo. Play-off? Durante l'anno, su 20 partite, siamo stati dentro solo 4-5 volte. La Serie B è un campionato stranissimo, se non ci sei con la testa fai figuracce, basta vedere il Crotone che è penultimo".