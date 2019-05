Spezia, Mora: "I play-off non si giocano per perderli, daremo tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dello Spezia Luca Mora è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match tra il Palermo e i liguri, conclusosi per due reti a due: "Verso la fine mi sono venuti i crampi. Era una partita fondamentale, ad un orario strano, di solito non mi vengono i crampi. Abbiamo portato a casa un punto fondamentale, adesso ci riposiamo, avremo una gara fondamentale in casa e poi il Lecce. Ci manca ancora un po' di consapevolezza per venire su questi campi a fare la partita, abbiamo presi due gol sfortunati, nel secondo tempo abbiamo sofferto e con un po' di fortuna in più avremmo potuto anche vincerla. A Foggia e a Cosenza siamo stati penalizzati da errori arbitrali. I play-off sono un obiettivo, speriamo di fare punti nelle ultime due partite, speriamo di arrivarci e con la testa più libera fare un grande finale di campionato. Okereke aveva cinque punti di sutura, adesso recupereremo Bidaoui, Da Cruz e altri ragazzi. Dobbiamo arrivare in fondo con energie mentali e fisiche, la Serie B è un campionato estenuante, chi arriva alla fine con più birra in corpo vince. Per noi era fondamentale fare punti, nelle ultime trasferte avevamo perso anche per errori non nostri. Al fischio finale di Lecce vedremo la classifica. I play-off non si giocano per perderli, vedremo in che posizione ci arriveremo. Daremo tutto, sono cinque partite, ci vuole anche un po' di fortuna ma bisogna cederci, abbiamo fame e voglia di vincere e noi ce la metteremo tutta".