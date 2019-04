© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol in rovesciata e l'assist per il gol vittoria di Capradossi, Luca Mora ha così parlato attraverso il sito ufficiale dello Spezia. "In verità - ha detto - credo di aver giocato un primo tempo davvero brutto. La Salernitana ci ha aspettato bassi, chiudendo bene tutti gli spazi e disputando una buona partita, rendendoci davvero difficile giocare palla a terra; anche tecnicamente abbiamo sbagliato tanto e psicologicamente non è facile. Aver subito il loro gol in chiusura di primo tempo è stata una mazzata. Ma la squadra è rientrata in campo motivata; abbiamo dato tutto, perché era troppo importante vincere. E' stata una vittoria cercata e voluta, per noi fondamentale; abbiamo dimostrato che se ci credi, la vittoria è sempre possibile, ma non è stato semplice riprendere il filo dopo 18 giorni di pausa. Ora bisogna dare continuità ai risultati, a partire dalla difficile trasferta di Foggia".