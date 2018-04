Spezia, Mulattieri: "Emozione indescrivibile, felice per l'esordio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio tra i professionisti a diciotto anni ancora da compiere per Samuele Mulattieri, gioiellino spezzino del vivaio aquilotto, che sul terreno dello "Stirpe" ha indossato per la prima volta in carriera la maglia della formazione maggiore, entrando con il piglio giusto e contribuendo al pareggio delle Aquile: "E' stata una grandissima emozione, sono veramente contento per l'opportunità che mi è stata data e voglio ringraziare il mister e tutto il Club per aver creduto in me.

Quando si entra in campo bisogna mettere da parte l'emozione e pensare la partita, ma nei momenti che precedono l'ingresso, i pensieri sono tanti, in primis la voglia di far bene, aiutare la squadra e giocare al massimo le proprie carte.

Il futuro? Spero di poter proseguire sulla strada intrapresa; per me oggi deve essere un punto da cui partire, un motivo in più per migliorarmi e lavorare sodo, credendo nelle mie possibilità.

Ora mi attende la convocazione in Nazionale, un grande onore ed un'esperienza da sfruttare al massimo per crescere ulteriormente".