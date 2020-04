Spezia, nel 2019 quasi 900mila euro di commissioni ai procuratori per il mercato

vedi letture

Analisi delle finanze dello Spezia Calcio sulle colonne del portale CittàdellaSpezia.com. Stando a quanto riportato il club ligure nel corso del 2019 avrebbe versato quasi 900mila euro (883.543 per la precisione) di commissioni ai vari procuratori per le operazioni di mercato portate a termine. Cifra, questa, più che doppia rispetto alla media degli ultimi anni, attestatasi attorno ai 420mial euro. Alla base di questo maxi esborso le operazioni portate avanti dal club per ampliare il parco giocatori di proprietà con gli acquisti di Capradossi e Bordin dalla Roma, Ferrer dal Gimnàstic, Burgzorg dal De Graafschap, Erlic dal Sassuolo e Ramos dal Parma e gli arrivi a parametro zero di Krapikas dalla Sampdoria, Buffonge dal Manchester United e Pinto dal Benevento.