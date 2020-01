Spezia, non solo Trotta. Per l’attacco spunta Moreo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia continua la propria ricerca di una punta che possa sostituire Galabinov quando necessario. L’obiettivo numero uno è sempre Marcello Trotta del Forsinone che il club ciociato valuta 1,4 milioni e vorrebbe cedere a titolo definitivo. Difficile che lo Spezia possa offire tanto, ma proverà a prenderlo in prestito per sei mesi. La concorrenza non manca: Pisa e Salernitana si sono infatti fatte sotto in questi giorni per averlo. L’alternativa potrebbe essere Stefano Moreo, altro giocatore molto chiacchierato, dell’Empoli dove potrebbe finire ai margini dopo la rivoluzione che sta portando avanti il club per risalire la china. Secondo Il Secolo XIX allo Spezia sarebbe stato inoltre offerto un attaccante di prospettiva del Leeds.