Spezia, notizie positive dall'infermeria: rientra in gruppo Juan Ramos

Archiviato il match contro il Frosinone, lo Spezia ha ripreso la preparazione in vista della gara contro il Cosenza, in programma venerdì al "Picco".

Buone notizie per mister Vincenzo Italiano, che ha riavuto in gruppo non solo Riccardo Marchizza, ma anche Juan Ramos, alla prima seduta con il resto della squadra.