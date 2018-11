Spezia, occhi in casa Frosinone: Ariaudo e Krajnc nel mirino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo Spezia è alla caccia di un centrale difensivo per rinforzare il reparto arretrato a gennaio. Sono due i profili sotto osservazione da parte del direttore generale Guido Angelozzi, entrambi che militano in Serie A nelle fila del Frosinone. Si tratta di Lorenzo Ariaudo, classe '89, che sarebbe il preferito dalla dirigenza ligure e potrebbe arrivare a titolo definitivo, e di Luka Krajnc, classe '94, che invece potrebbe arrivare in prestito. Entrambi, come rivela Cittadellaspezia.it, hanno infatti le caratteristiche fisiche e tecniche del giocatore cercato dagli Aquilotti.