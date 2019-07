© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia sembra aver trovato l’erede di David Okereke. Si tratta, come riporta Il Secolo XIX in edicola di Stephy Mavididi, classe ‘98, nell’ultima stagione in Serie C con la maglia della Juventus U23 e debuttante in Serie A con la squadra allenata da Massimiliano Allegri.