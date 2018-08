Spezia, oggi doppia seduta: nel pomeriggio lavoro a parte per Bidaoui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la ripresa degli allenamenti di ieri, lo Spezia è tornato quest'oggi ad allenarsi a Follo in vista dell'esordio casalingo in campionato che vedrà i bianchi impegnati sul terreno del 'Picco' contro il Brescia di mister Suazo (sabato 1 settembre, ore 18:00).

La prima parte della seduta si è svolta in palestra per i bianchi, impegnati in esercitazioni su core stability, reattività e potenziamento muscolare. Seconda parte in campo dedicata ad esercitazioni incentrate sulla tecnica, con focus finale sulle conclusioni a rete.

Nella seconda seduta di giornata, dopo un veloce riscaldamento tecnico, spazio a lavoro tattico su porzione di campo con sfida a ranghi misti nel finale. Nel pomeriggio Bidaoui ha lavorato a parte, tabella dedicata per Acampora, terapie per Erlic, Mastinu e Moracchioli.

Per domani è in programma una seduta di allenamento a partire dalle ore 17:30 presso il centro sportivo 'Comunale' di Follo.