© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia rischia di dover fare a meno di David Okereke nei play off di Serie B. Il tutto a causa della Niegeria Under 23 che avrebbe intenzione di convocare l’attaccante per la prossima Coppa d’Africa di categoria. La prima chiamata dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni per la doppia sfida contro la Libia Under 23 valida per il secondo turno di qualificazioni in programma il 20 e 25 marzo. Se arrivasse, come probabile, la convocazione da parte dell’Olimpica il giocatore sarebbe costretto a saltare la sfida contro il Benevento in programma il 16 marzo. Un problema, ma non insuperabile trattandosi di una sola gara seppur importante.

I grattacapi veri potrebbero presentarsi più avanti qualora la Nigeria dovesse accedere al turno successivo, in programma il 5 e 9 giugno, ovvero in piena zona play off di Serie B con lo Spezia che potrebbe essere ancora in corsa per la promozione in Serie A. Lo riferisce Cittadellaspezia.com.