Spezia, Okereke al 45': "Contento per il gol, vogliamo i tre punti"

Ha parlato così David Okereke, attaccante dello Spezia, ai microfono di Dazn al termine del primo tempo della sfida con il Benevento. "Sono contento per il gol, dobbiamo continuare così per vincere la partita. Dobbiamo fare di tutto per portare a casa i tre punti. Nella ripresa dobbiamo tornare in campo meglio del primo tempo".