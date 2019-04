Spezia, Okereke al 45': "Sappiamo che questa partita è importantissima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo gol, propiziato dalla traversa, sta momentaneamente decidendo le sorti della gara tra Spezia e Perugia. Al termine dei primi 45' David Okereke è stato raggiunto dai microfoni di DAZN per breve un commento: "La traversa? A volte ci vuole anche un po' di fortuna nel calcio, oggi è andata così, l'importante è che sia finita dentro. Abbiamo lavorato molto in settimana per questa partita perché sappiamo che è importantissima. Credo che riusciremo a tenere questo ritmo fino alla fine".