Spezia, Okereke: "Di Natale dice che posso segnare un gol a partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo la bella vittoria contro il Cosenza, club con cui lo scorso anno ha conquistato la promozione in Serie B, l’attaccante dello Spezia David Okereke ha parlato del 4-0 che porta anche al sua firma: “Per me è stata una gara speciale, ero molto emozionato, ma sapevo di non dover pensare ad altro che non a fare il mio lavoro nel migliore dei modi per lo Spezia. Il Cosenza resterà sempre nel mio cuore e ricorderò per sempre le emozioni provate l’anno passato in rossoblù. - continua Okereke come riporta il sito dello Spezia – Sapevo che con il duro lavoro avrei colto i frutti sperati e sono felice di come sta andando la mia stagione anche se posso migliorare ancora e non ho intenzione di adagiarmi a questo punto. Più si ha l'opportunità di giocare e più si cresce, Di Natale cerca sempre di aiutarmi, dice che io posso segnare almeno un gol a partita ed anche dal punto di vista psicologico è un supporto importante. Futuro? Io penso solo al campo, a fare del mio meglio e fare bene per lo Spezia. In testa non ho altro e voglio concentrarmi solo su me stesso per crescere sempre di più”.