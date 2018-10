Spezia, Okereke: "Gol e vittoria, non potevo chiedere di più"

Fonte: Acspezia.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non poteva scegliere partita migliore per firmare la prima rete in campionato con la maglia bianca ed al termine del match del "Picchi", David Okereke racconta così la sua gioia ai microfoni della stampa: "Sapevo che prima o poi il gol sarebbe arrivato, dovevo soltanto rimanere tranquillo e continuare a giocare, cercando di aiutare la squadra come ho fatto fino ad oggi; magari se avessi segnato sulla prima conclusione la rete sarebbe stata sicuramente più bella, ma sono stato bravo a crederci fino in fondo ed alla fine l'importante è che la palla sia entrata.

La sostituzione? Qualche problemino fisico, credo che non sia niente di grave, ma valuteremo nei prossimi giorni per sicurezza.

Finalmente è arrivata una vittoria esterna, siamo partiti molto forte, attaccato e difeso da squadra, ottenendo tre punti davvero meritati, oltretutto in un derby molto importante per i nostri tifosi.

Alla ripresa arriverà il Pescara, la nuova capolista, una squadra forte, ma noi anche oggi abbiamo dimostrato di potercela giocare con qualsiasi avversario, perché quando il collettivo gira al meglio, anche i singoli riescono ad esaltarsi; dobbiamo continuare sulla strada intrapresa, senza mai lasciare nulla di intentato e lavorando sempre al massimo durante ogni allenamento, solo così potremo continuare a toglierci tante soddisfazioni".