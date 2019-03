© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Era meglio tornare a casa dopo aver segnato un gol ed è per questo che sono contento di quello fatto a Benevento e del risultato della partita. È una forma di rispetto per il mio Paese, con la soddisfazione di poter vestire i colori della mia nazionale”. Queste le parole dell'attaccante dello Spezia David Okereke, riportate dal Secolo XIX, dopo la chiamata da parte della Nigeria U23 per due gare di qualificazione alla Coppa d'Africa di categoria. Il giocatore è già a Djerba con la Nazionale e tornerà in Italia il 27 marzo, a ridosso della gara contro la Salernitana che probabilmente non lo vedrà fra i protagonisti.