Spezia, Okereke: "Io decisivo? Merito anche dei miei compagni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante dello Spezia David Okereke durante un evento coi tifosi allo Spezia Store ha parlato del suo ottimo momento di forma: “Non so se ci sarò contro il Palermo, ma sto lavorando per tornare il prima possibile e sto migliorando. Sono contento che non si sia trattato di un problema grave. - continua Okereke – Io secondo solo a Donnarumma? Le cose non le ho fatte da solo, ma grazie ai miei compagni perché si gioca in undici e se non segno io cerco di far segnare gli altri. Sto lavorando duramente perché so di poter fare ancora meglio, ancora di più”.