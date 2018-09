© foto di Giuseppe Scialla

Alla ripresa degli allenamenti in casa Spezia prende la parola David Okereke, attaccante degli aquilotti atteso da una stagione da protagonista agli ordini di Pasquale Marino: "Siamo in crescita e lo abbiamo dimostrato anche contro la Sampdoria, giocando compatti e determinati per tutta la durata del match, non facendoci abbattere dallo svantaggio iniziale e prendendo campo con il passare dei minuti, creando diverse occasioni pericolose. Il nostro primo obiettivo è la salvezza, una volta conquistata, potremo pensare ad ottenere un posto nei playoff e poi chissà, ma al momento pensiamo a crescere partita dopo partita. Il ruolo? Sono a completa disposizione del mister ed ogni volta che deciderà di mandarmi in campo, cercherò di fare il massimo. Di Natale? Attaccante che ha fatto la storia del calcio italiano, da lui posso imparare molto e sono molto felice sia entrato a far parte dello staff tecnico".