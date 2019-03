Le quotazioni di David Okereke sono in salita e la sua crescita appare non dissimile da quella di un protagonista recente della Serie B come Christian Kouame passato la scorsa estate dal Cittadella al Genoa per cinque milioni più bonus. Lo scrive Il Secolo XIX in edicola spiegando come il calciatore dello Spezia possa emulare l’ivoriano che nella passata stagione andò a segno 11 volte, con anche 11 assist all’attivo, in 40 presenze. Numeri che gli valsero la chiamata dalla Serie A. Okereke attualmente è a quota 8 reti e 10 assist in 24 presenze col club ligure e la doppia cifra sembra essere alla sua portata in questo finale di campionato salvo improvvisi stop. Lo Spezia ci spera sia per conquistare un posto nei prossimi play off sia per eventualmente monetizzare la cessione del nigeriano classe ‘97 in estate quando non mancheranno certo offerte dalla Serie A e dall’estero.