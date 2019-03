Spezia, Okereke: "Vittoria importante, ottima l'intesa con Da Cruz"

David Okereke

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara tra Benevento e Spezia, conclusasi col successo dei liguri per 3-2, è intervenuto ai microfoni di Dazn il grande protagonista della gara David Okereke: "Abbiamo avuto un periodo così così, con la squadra in difficoltà. Questa vittoria ci serve tantissimo per riprenderci, l'ultima vittoria era stata col Livorno. Il campionato sappiamo com'è, c'è un periodo in cui le cose vanno male, un altro in cui ti gira tutto bene. L'intesa con Da Cruz? Abbiamo giocatori importanti, chi gioca cerca di fare bene. Da Cruz ha fatto bene, se gioco con uno così veloce mi trovo bene, perché quando parto veloce qualcuno mi deve seguire. Io devo fare il mio lavoro e rispettare la maglia che ho addosso. Dedico quesra vittoria a Beppe che non è qui con noi e ci auguriamo ritorni più forte di prima".